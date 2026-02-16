  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
95

⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке

Швейцарец Мейар победил в слаломе на Олимпиаде-2026.

16 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в слаломе у мужчин. Победу одержал швейцарец Лоик Мейар. Россиянин Семен Ефимов сошел в первой попытке.

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Горные лыжи

Слалом, мужчины

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.53,61

2. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,35

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,13

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,42

5. Арман Маршан (Франция) – 2,00

6. Танги Неф (Швейцария) – 2,02

Атле Ли Макграт (Норвегия), Клеман Ноэль (Франция) не финишировали во второй попытке.

Мануэль Феллер (Австрия), Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия), Алекс Финатцер (Италия) сошли в первой попытке. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Клеман Ноэль
logoХенрик Кристофферсен
logoМануэль Феллер
logoЛоик Мейар
Атле Ли Макграт
logoТимон Хауган
logoсборная Франции
logoОлимпиада-2026
Александр Стеен Олсен
logoТанги Неф
результаты
Линус Штрассер
logoЛукас Пиньейро Бротен
logoсборная Австрии
logoсборная Германии
сборная Бразилии
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
слалом
logoДаниэль Юль
сборная России (горные лыжи)
logoСемен Ефимов
logoгорные лыжи
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, что там скалы не было, чтобы с неё прыгнуть
Девушку-комментатора уже жалко
Она только начинает что-то рассказыть про спортсмена, так он сразу же и срывается😄
Ответ Влад Безруков
Девушку-комментатора уже жалко Она только начинает что-то рассказыть про спортсмена, так он сразу же и срывается😄
По мне это лучший комментатор на Олимпиаде, она умница
Ответ Михаил Пригода
По мне это лучший комментатор на Олимпиаде, она умница
Демидова тоже хорошо комментирует фристайл, а Сидорова - керлинг, да вообще здорово, что везде работают эксперты, очень много нюансов подсвечивают
Сугроб в котором валялся Макграт, что с ним сейчас?!
Ответ SlanselaP
Сугроб в котором валялся Макграт, что с ним сейчас?!
Стал коричневым
Палки Макграта, где они сейчас...
Ответ CLB_82
Палки Макграта, где они сейчас...
И где он сам, а то как тот пингвин
Это точно станет одним из самых ярких сюжетов этих игр
Главный старт и шанс в карьере и такой коллапс. Просто страшно представить что чувствует сейчас
Ай да Мейар! Ну очередную историческую аферу провернул: первый швейцарский олимпийский чемпион в слаломе за 78 лет. )
Технарь от бога, конечно, - не едет по трассе, а крадется.
Эталонная истерика пошла.
Макграт просто с какими-то оголенными нервами ехал, и сошел как-то совершенно банально и нелепо. Хенрик единственный, кто поддержал реноме норвежских (по флагу) горных лыж. Только Бротен сумел украсть одну медаль у швейцарцев на этих ОИ.
Ответ Frank Underwood
Макграт просто с какими-то оголенными нервами ехал, и сошел как-то совершенно банально и нелепо. Хенрик единственный, кто поддержал реноме норвежских (по флагу) горных лыж. Только Бротен сумел украсть одну медаль у швейцарцев на этих ОИ.
да надоели эти норги, мало им обычных лыж с биатлоном, еще и горнолыжку хотят
Ответ Singidunum1389
да надоели эти норги, мало им обычных лыж с биатлоном, еще и горнолыжку хотят
если вынести за скобки альпийские страны, то у норгов в горных лыжах, пожалуй, самые крепкие традиции.
Эх Макграт, Макграт...

А у Мейяра полный комплект - помимо золота сегодня, ещё и серебро в комбинации и бронза в гиганте

У Кристоферссона третья олимпийская медаль.

А у Гштрайна первая медаль начиная с его дебюта во взрослых с 2018 года ))
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Александр Панжинский: «Я бы назвал Клэбо величайшим лыжником в истории. Конкуренция сейчас намного выше, чем в 90-х, когда бегал Бьорн Дэли»
37 минут назад
Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»
50 минут назад
Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
сегодня, 06:30
Олимпиада-2026. Двоеборье. Скоглунд и Йенс Офтебру, Реттенеггер и Лампартер, Ридзек и Гайгер выступят в командном спринте
вчера, 17:50
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Филиппов, Колл, Ансельме и Кистлер выступят в спринтерской гонке
сегодня, 06:04
Канада спаслась в овертайме от Чехии, Клэбо – 10-кратный, пес – звезда дня и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Олимпиада-2026. Фристайл. Ци Гуанпу, Сунь Цзясюй, Ли Тяньма, Лиллис, Рот выступят в акробатике
сегодня, 05:55
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Харроп, Фаттон, Ягерчикова, Родригес, Де Сильвестро выступят в спринтерской гонке
сегодня, 05:54
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов поборется за награду в ски-альпинизме, Петросян – в фигурном катании
сегодня, 03:00
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 02:50
Ко всем новостям
Последние новости
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Рекомендуем