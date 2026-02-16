⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
Швейцарец Мейар победил в слаломе на Олимпиаде-2026.
16 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в слаломе у мужчин. Победу одержал швейцарец Лоик Мейар. Россиянин Семен Ефимов сошел в первой попытке.
Олимпиада-2026
Бормио, Италия
Горные лыжи
Слалом, мужчины
1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.53,61
2. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,35
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,13
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,42
5. Арман Маршан (Франция) – 2,00
6. Танги Неф (Швейцария) – 2,02
Атле Ли Макграт (Норвегия), Клеман Ноэль (Франция) не финишировали во второй попытке.
Мануэль Феллер (Австрия), Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия), Алекс Финатцер (Италия) сошли в первой попытке.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Она только начинает что-то рассказыть про спортсмена, так он сразу же и срывается😄
Технарь от бога, конечно, - не едет по трассе, а крадется.
А у Мейяра полный комплект - помимо золота сегодня, ещё и серебро в комбинации и бронза в гиганте
У Кристоферссона третья олимпийская медаль.
А у Гштрайна первая медаль начиная с его дебюта во взрослых с 2018 года ))