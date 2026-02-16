⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке

Швейцарец Мейар победил в слаломе на Олимпиаде-2026.

16 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в слаломе у мужчин. Победу одержал швейцарец Лоик Мейар. Россиянин Семен Ефимов сошел в первой попытке.

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Горные лыжи

Слалом, мужчины

1. Лоик Мейар (Швейцария) – 1.53,61

2. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,35

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,13

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,42

5. Арман Маршан (Франция) – 2,00

6. Танги Неф (Швейцария) – 2,02

Атле Ли Макграт (Норвегия), Клеман Ноэль (Франция) не финишировали во второй попытке.

Мануэль Феллер (Австрия), Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия), Алекс Финатцер (Италия) сошли в первой попытке.