Борец сумо екодзуна Асасерю призвал МОК вернуть российских фигуристов на турниры

Борец сумо екодзуна Асасерю призвал МОК вернуть российских фигуристов на турниры.

Борец сумо екодзуна Асасерю Акинори призвал Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть российских фигуристов на турниры.

Асасерю – 68-й екодзуна. Первый екодзуна в XXI веке (титул присвоен в марте 2003 года). Стал первым в истории сумо борцом из Монголии и третьим иностранцем, сумевшим достичь высшего звания екодзуна. Являлся одним из самых успешных и лучших борцов в истории, 25 раз выигрывал главный трофей сумо - Императорский кубок.

«Фигурное катание просто скучное без России. Это как сумо без екодзуна. Эй, деды из МОК, нам без разницы, что вы думаете, мы хотим видеть выступления! А без России, честно говоря, там ничего не работает... Спорт – это как цветок, который мгновенно расцветает и мгновенно вянет. Говорю это, как любитель спорта», – написал Асасерю.

На Олимпиаде-2026 в Милане выступают два российских фигуриста в нейтральном статусе – Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Асасерю Акинори
Определение "Наш слоняра" в данном случае играет новыми красками!
Определение "Наш слоняра" в данном случае играет новыми красками!
Вообще он Синий дракон!)
Определение "Наш слоняра" в данном случае играет новыми красками!
Годзилла возвращается!
Годзилла возвращается!
Ждём воскресную схватку с другим екодзуной.
Годзилла возвращается!
Таканохана против Мусасимару... и зачем только я это помню 🤣
Смех смехом, но пока спортсмены других стран не проявят хотя бы какую-то солидарность и выступят за поддержку спортсменов из нашей страны, то федерации так и будут не допускать нас до соревнований
Смех смехом, но пока спортсмены других стран не проявят хотя бы какую-то солидарность и выступят за поддержку спортсменов из нашей страны, то федерации так и будут не допускать нас до соревнований
Непонятно. Вроде Югославию, Ирак, Иран, Ливию, Афганистан, Пакистан, Сирию, Йемен, Сомали, Венесуэлу не бомбили. Миллионы людей не убивали, не морили голодом. Терроризмом не занимаемся. Весь мир не шантажировали.
Хрен знает. Есть предположение, что мы просто не хотим быть, как вышеперичеслинные страны. Но это не точно.
Весомое мнение!
"Спорт - это цветок, который мгновенно расцветает и мгновенно увядает..." красиво завернул Асасерю 😳
"Спорт - это цветок, который мгновенно расцветает и мгновенно увядает..." красиво завернул Асасерю 😳
1) с кем поведёшься...
2) восток - он в принципе про афористику местного разлива, если дали микрофон и аудиторию больше 2 человек

ладно хоть не хокку
Уважаемый человек между прочим. Надо бы его послушать.
Уважаемый человек между прочим. Надо бы его послушать.
Ну он закончил на очень скандальной ноте. Он вынужден был завершить карьеру из-за своих поступков вне басе.
Ну он закончил на очень скандальной ноте. Он вынужден был завершить карьеру из-за своих поступков вне басе.
А не закончил бы - и не видать Хакухо рекордов
Эй, деды из МОК,
У вас цветок
Завял.

Классное хокку!)
Даже борец сумо понимает, что без российских фигуристов на международке фигурное катание выглядит увядшим цветком...
Фига себе фанат фигурки)))))
спасибо тебе , добрый человек
