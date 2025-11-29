❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад победила в классическом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я
Норвежская лыжница Шистад выиграла классический спринт на Кубке мира в Руке.
Норвежка Кристине Ставос Шистад выиграла классический спринт на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Женщины
Спринт, классический стиль
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.53,22
2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,20
3. Майя Далквист (Швеция) – 0,20
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1,29
5. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,07
6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 8,74
