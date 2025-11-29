❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад победила в классическом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я

Норвежская лыжница Шистад выиграла классический спринт на Кубке мира в Руке.

Норвежка Кристине Ставос Шистад выиграла классический спринт на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Женщины Спринт, классический стиль 1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.53,22 2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,20 3. Майя Далквист (Швеция) – 0,20 4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1,29 5. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,07 6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 8,74 Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке