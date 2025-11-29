  • Спортс
❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад победила в классическом спринте, Сундлинг – 2-я, Далквист – 3-я

Норвежская лыжница Шистад выиграла классический спринт на Кубке мира в Руке.

Норвежка Кристине Ставос Шистад выиграла классический спринт на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.53,22

2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,20

3. Майя Далквист (Швеция) – 0,20

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1,29

5. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,07

6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 8,74

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

