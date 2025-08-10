  • Спортс
Коростелев о забеге в Швейцарии: «Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Атлет из России»

Савелий Коростелев рассказал об участии в забеге в Швейцарии.

Российские лыжники Татьяна Сорина и Коростелев победили в забеге на 6,6 км Free Fall Vertical в Санкт-Морице.

— Мы приехали в Ливиньо (Италия) на межсборье, чтобы побольше провести времени в горах. Увидели, что в 40 минутах езды в Санкт-Морице проходит такой старт. Приняли решение участвовать. Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Athlete from Russia!» («Атлет из России»). Так же и на награждении было.

Гонка далась на самом деле тяжело. Я такие еще не бегал. Самый пиковый градиент 35-40 процентов. Я, допустим, шел этот отрезок пешком. В лидерах бежали три швейцарца. Они все лыжники. Сразу с ними ушли, а в конце с одним парнем разбирались. Там финишная лестница — 200 метров, где просто бежишь вверх.

— Ожидал, что придешь первым?

— Нет, не ожидал. Непонятно, как организм себя поведет на таком мероприятии. Очень много пешком шел, где ребята бежали. Просто брал лыжным широким шагом. Несмотря на то что в соперниках тоже лыжники, но все равно. Уже настраиваться начал, что можно побороться, непосредственно перед стартом. А так ехал с мыслью, чтобы пробежать, посмотреть, что да как. Прикольное мероприятие.

— Каково обогнать своего тренера?

— Если бы я проиграл тренеру, то можно было бы заканчивать. Я тренируюсь больше, чем он. Было бы стыдно немножко. Задача стояла — не проиграть ему.

— Не подкалывал его после финиша?

— Подкалывать тренера: «Ха! Я вас обыграл»? Как будто так себе идея. Потом еще объем занятий увеличится случайно... Нет, такое нам не надо, — сказал Коростелев. 

