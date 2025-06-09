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Коростелев проводит сбор в Австрии: «Все за свой счет. Я иду по своему тренировочному плану и даже чуть больше»

Лыжник Савелий Коростелев проводит тренировочный сбор в Австрии.

Коростелеву 21 год, в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмен входит в группу тренера Егора Сорина, которая 21 мая отправилась на сбор в Цахкадзор (Армения).

– Савелий, как ты в Австрии оказался вместо Цахкадзора?

– Прямым рейсом из Армении и полетел. Естественно, все было согласовано с Егором Владимировичем Сориным. И сам небольшой сбор в Рамзау, и тренировочная работа, которую необходимо здесь выполнить.

Это было запланировано еще на этапе верстки всех предсезонных сборов. Я получил разрешение чуть раньше улететь из Цахкадзора и на один день позже прибыть на сбор в Раубичи. Когда предложил идею Егору Владимировичу, он сразу одобрил.

– Ты один в Австрии?

– Да. Не все ребята захотели. Точнее, никто больше не захотел. Одна из причин – «ты полтора месяца дома не появишься».

– В едином календарном плане австрийского сбора нет. Соответственно…

– Именно так, все за свой счет.

– Реально ли было похожую работу сделать, условно, в лыжном тоннеле в Токсове? Без горного эффекта, конечно.

– Нет, в тоннеле такую работу сложно было бы сделать. Для того и поехал в Австрию. Я иду по своему тренировочному плану и даже чуть больше.

– Кто-то еще из спортсменов топ-сборных в Рамзау сейчас тренируется?

– Видел здесь биатлонные команды из Чехии, Словакии, с Украины. Ну, они свою работу делают, я – свою. Никто на других внимания не обращает, – рассказал Коростелев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
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