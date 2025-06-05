Павел Колобков: «Ежегодно лыжные гонки теряют аудиторию, в этом виде спорта много разных проблем. Отсутствие россиян – одна из причин убыточности ЧМ, но не главная»

Павел Колобков объяснил, почему падает интерес зрителей к лыжному спорту.

По информации норвежского издания VG, организаторы чемпионата мира в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Комплекс проблем привел к убыточности чемпионата мира по лыжных видам. Многие виды спорта, к большому сожалению, становятся менее популярными сейчас. Они вынуждены конкурировать с более распространенными видами, с разными видами активностей и развлечений не из сферы спорта.

Не понимаю, как вообще норвежцы считали, что получат такую прибыль. Ежегодно лыжные гонки теряют свою зрительскую аудиторию, в этом виде спорта действительно много разных проблем. Когда снижается конкуренция, когда выигрывают всегда практически одни и те же спортсмены, уменьшается и зрительский интерес, интерес спонсоров и телевизионных компаний. Отсутствие российских лыжников – одна из причин убыточности чемпионата мира, но не главная. И таких видов спорта много.

К тому же соревнования по лыжным гонкам проходят в одних и тех же местах постоянно. Практически нет конкуренции за право проведения турниров. Если так будет продолжаться, у лыж, думаю, будет не самое завидное будущее.

До отстранения Россия на высочайшем уровне проводила большое количество чемпионатов Европы, мира, этапов Кубка мира. А другие страны, которые проводят чемпионаты мира, очень часто экономят на всем. За рубежом мало соревнований, которые коммерчески выгодны в таком виде спорта, как лыжные гонки», – сказал бывший министр спорта России Колобков .

У Норвегии убыток на лыжном ЧМ дома. И никто не знает причину