Елена Вяльбе: «Неучастие российских спортсменов гасит интерес болельщиков к соревнованиям»

Елена Вяльбе заявила, что чемпионат мира без россиян «гасит» интерес болельщиков.

Издание VG сообщило , что организаторы ЧМ-2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Не думаю, что на билетах можно заработать миллионы. Но, безусловно, неучастие российских спортсменов гасит интерес болельщиков к соревнованиям.

Неизвестно, были ли там проданы все билеты или интерес к чемпионату среди болельщиков не был так велик. Судя по тому, что написано в СМИ, они потеряли много денег. Видимо, слишком размахнулись в анализе возможной прибыли по итогам чемпионата мира», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .