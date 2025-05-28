Дмитрий Губерниев: «При текущих раскладах российская делегация в Милане не просто будет меньше, чем в Париже – ее вообще может не быть»

Губерниев считает, что не стоит ждать изменений в вопросе допуска россиян на ОИ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили только 15 спортсменов из России в нейтральном статусе.

«Международные спортивные чиновники пытаются сохранить лицо и сделать вид, что решения принимают они, но на самом деле решения принимают политики.

Поэтому, если не произойдет кардинальных изменений на неспортивных полях, то и на спортивных никаких изменений для России ждать не стоит. Возможно, какие-то точечные моменты допуска и будут, но не более того.

При текущих раскладах российская делегация в Милане не просто будет меньше парижской, а ее вообще может не быть. А если и будет, то точно меньше, чем в Париже.

Опять же при серьезных изменениях в политике все могут переиграть за одну секунду, и от России на Олимпиаду поедут сотни человек, десятки точно, надо отдавать себе отчет в этом. Но пока никаких предпосылок к этому нет», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.