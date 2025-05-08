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Черноусов о том, что Бородавко обвинял его в предательстве: «Юрий Викторович лично извинился. Он знает, что ляпнул ерунду»

Бородавко извинился перед Черноусовым за обвинения в предательстве.

В 2017-м, когда Международный олимпийский комитет (МОК) забрал у Александра Легкова и Максима Вылегжанина медали Сочи-2014 из-за подозрений в допинге, Бородавко говорил так: «Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине.

Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали».

– Вы так редко даете интервью, даже в моменты, когда стоило бы, что есть ощущение: связь с Россией разорвана.

– Не знаю, кто так считает. Я с друзьями-знакомыми нормально общаюсь, приезжаю. Был промежуток в ковид, когда не приезжал – самолетов просто не было. Сейчас тоже сложно: быстро не доберешься – тем не менее я летаю часто, в Москву тоже заезжаю.

Нет, связь не теряю, корни не забываю. У меня и дети имеют российское гражданство. Им в любом случае это пригодится.

– С Александром Легковым по-прежнему хорошо общаетесь?

– Когда все заняты своей работой и есть такая большая дистанция, трудно поддерживать постоянный контакт. Но у нас хорошие, добрые, теплые отношения.

– После обвинений от Юрия Бородавко в предательстве так не казалось.

– Юрий Викторович извинился передо мной в прошлом году. Лично. Кстати, на Гонке Легкова. Сам подошел и извинился. Я прекрасно понимаю, что отчасти его слова вырваны из контекста. Можно представить любое предложение по-разному – смотря что хочешь показать. Все можно сделать скандалом.

– Но это же не взялось из ниоткуда – что-то точно было сказано.

– Да, понятное дело. Ляпнул, бывает. Я не держал обиды. Юрий Викторович меня знает. И знает, что ляпнул ерунду. Поэтому подошел и извинился.

– Вы тогда промолчали, и это тоже можно трактовать по-всякому.

– Ну, если на все подряд обращать внимание и на все отвечать… Тем более у меня тогда были другие проблемы, дела. Все друзья знают мою позицию и отношение, многие сразу написали: не обращай внимания – причем спортсмены тоже.

У меня не было желания что-то кричать, вступать в разборку. Тем более это Юрий Викторович – я знаю, какой он эмоциональный. Он искренне извинился, и я считаю, этого достаточно, – рассказал бронзовый призер Сочи-2014.

Интервью Ильи Черноусова: он тренирует Лихтенштейн, но рад вернуться в Россию

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoМаксим Вылегжанин
logoИлья Черноусов
logoЮрий Бородавко
logoСочи-2014
лыжные гонки
logoдопинг
logoАлександр Легков
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