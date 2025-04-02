Андрей Ларьков: «Молодые лыжники чуть грубовато ведут себя на дистанции. На Кубке мира это каралось очень жестко»
Андрей Ларьков рассказал о дерзком поведении молодых лыжников в гонках.
– Как сейчас поменялась борьба и как себя ведут молодые на дистанции?
– Мне кажется, чуть грубовато. Я бы даже сказал не то что нагло, но как‑то они стараются оттеснять, больше применяя физическое воздействие. Когда мы раньше бегали на Кубке мира, это каралось очень жестко.
Так что есть над чем работать. Молодое поколение после финиша все с телефонами стояли, а у меня даже телефона нет с собой, – сказал Ларьков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости