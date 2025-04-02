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Андрей Ларьков: «Молодые лыжники чуть грубовато ведут себя на дистанции. На Кубке мира это каралось очень жестко»

Андрей Ларьков рассказал о дерзком поведении молодых лыжников в гонках.

– Как сейчас поменялась борьба и как себя ведут молодые на дистанции?

– Мне кажется, чуть грубовато. Я бы даже сказал не то что нагло, но как‑то они стараются оттеснять, больше применяя физическое воздействие. Когда мы раньше бегали на Кубке мира, это каралось очень жестко.

Так что есть над чем работать. Молодое поколение после финиша все с телефонами стояли, а у меня даже телефона нет с собой, – сказал Ларьков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoКубок мира
logoАндрей Ларьков
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