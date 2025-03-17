Червоткин о бронзе в «разделке»: «Хорошо, что переступил через себя. В какой‑то момент хотелось бросить и идти гонку своим темпом»

Алексей Червоткин рассказал, что помогло ему взять бронзу на Кубке России.

Лыжник занял третье место в классической «разделке» на 10 км. Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев.

«Тяжелая гонка, хороший достался попутчик, как я и рассчитывал. Свежий снег дал о себе знать. Прошел транзит, чуть разогнался, и Сергей (Ардашев) догнал меня, а я терпел, сколько мог.

Гонка очень трудная, хоть и скоротечная. Хорошо, что переступил через себя. В какой‑то момент и правда хотелось бросить и идти гонку своим темпом. В любом случае гонка в плюс», – сказал Червоткин .