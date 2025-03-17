Червоткин о бронзе в «разделке»: «Хорошо, что переступил через себя. В какой‑то момент хотелось бросить и идти гонку своим темпом»
Алексей Червоткин рассказал, что помогло ему взять бронзу на Кубке России.
Лыжник занял третье место в классической «разделке» на 10 км. Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев.
«Тяжелая гонка, хороший достался попутчик, как я и рассчитывал. Свежий снег дал о себе знать. Прошел транзит, чуть разогнался, и Сергей (Ардашев) догнал меня, а я терпел, сколько мог.
Гонка очень трудная, хоть и скоротечная. Хорошо, что переступил через себя. В какой‑то момент и правда хотелось бросить и идти гонку своим темпом. В любом случае гонка в плюс», – сказал Червоткин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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