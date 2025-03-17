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Четырехкратный чемпион мира Пол Гульберг завершит карьеру после текущего сезона

Норвежский лыжник Пол Гульберг сообщил, что завершает спортивную карьеру.

«Это будет особенная неделя для меня. В воскресенье я пробегу свою последнюю гонку Кубка мира – в Лахти, там же, где 14 лет назад я впервые поднялся на пьедестал.

Я начинал этот сезон, планируя, что он будет последним. И сейчас это кажется мне правильным. Моей целью было закончить, пока я еще хорош и получаю веселье от гонок. Хотя сезон и не оправдал ожиданий, но драйв все же был.

Мне есть за что быть благодарным. Большое спасибо всем, кто был частью этого путешествия со мной», – написал лыжник в соцсети.

34-летний Гульберг – серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете, четырехкратный чемпион мира, призер ЧМ.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Гульберга в соцсети
logoКубок мира
logoПол Гульберг
logoсборная Норвегии
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