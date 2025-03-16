Биатлонист Хедегарт о серебре на лыжном Кубке мира: «Возможно, мне надо пересмотреть свои приоритеты на следующий год»

Норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт завоевал серебро на лыжном Кубке мира.

23-летний Хедегарт занял второе место в коньковой «разделке» на 10 км на этапе в Осло. Он уступил 5,2 секунды победителю Харальду Амундсену, а третьим стал Йоханнес Клэбо (+12,8).

Для Хедегарта это лишь вторая гонка на Кубке мира в карьере – в декабре он был восьмым в Лиллехаммере на той же дистанции.

«Возможно, мне надо пересмотреть свои приоритеты на следующий год.

Было здорово стоять на пьедестале вместе с Харальдом и Йоханнесом. Йоханнес сказал мне, что показал второй для себя лучший результат. Тем приятнее победить его», – сказал Хедегарт TV2.

Лучший результат Хедегарта в личных гонках на Кубке мира по биатлону – 28-е место в спринте сезона-2022/23. В январе 2024-го он стал 77-м в спринте на чемпионате Европы и с тех пор не выступал на международных соревнованиях по биатлону.

«Лыжник из него определенно лучше, чем биатлонист. Ему лишь надо подтянуть классический ход», – отметил победитель сегодняшней гонки Амундсен, чьи слова приводит VG.