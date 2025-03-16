Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил на этапе, Веллингер выиграл зачет Raw Air
Кубок мира по прыжкам с трамплина
Raw Air, третий этап
Викерсунн, Норвегия
Мужчины
HS240
1. Домен Превц (Словения) – 214,5 балла (247,0 м)
2. Андрес Веллингер (Германия) – 199,2 (230,5 м)
3. Рею Кобаяси (Япония) – 191,2 (222,0)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 188,5 (228,5)
5. Анже Ланишек (Словения) – 187,9 (230,5 м)
6. Ян Херль (Австрия) – 182,3 (218,5 м)
7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 181,4 (224,0 м)
8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 176,6 (217,0 м)
9. Юкия Сато (Япония) – 169,4 (220,5 м)
10. Карл Гайгер (Германия) – 167,6 (210,0 м)
28. Сольве Странн (Норвегия) – 136,1 (190,0 м)
29. Фредрик Виллюмстад (Норвегия) – 136,1 (190,0 м)
Общий зачет (после 5 стартов из 5)
1. Андрес Веллингер (Германия) – 1202,2 балла
2. Домен Превц (Словения) – 1185,9
3. Рею Кобаяси (Япония) – 1178,3
4. Анже Ланишек (Словения) – 1158,2
5. Ян Херль (Австрия) – 1123,1
6. Тими Зайц (Словения) – 1122,5
7. Штефан Крафт (Австрия) – 1121,1
8. Карл Гайгер (Германия) – 1109,2
9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 1091,4
10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1084,3...
23. Фредрик Виллюмстад (Норвегия) – 889,5
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