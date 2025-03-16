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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил на этапе, Веллингер выиграл зачет Raw Air

Андреас Веллингер выиграл зачет многодневки Raw Air в прыжках с трамплина.

Кубок мира по прыжкам с трамплина

Raw Air, третий этап

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

HS240

1. Домен Превц (Словения) – 214,5 балла (247,0 м)

2. Андрес Веллингер (Германия) – 199,2 (230,5 м)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 191,2 (222,0)

4. Штефан Крафт (Австрия) – 188,5 (228,5)

5. Анже Ланишек (Словения) – 187,9 (230,5 м)

6. Ян Херль (Австрия) – 182,3 (218,5 м)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 181,4 (224,0 м)

8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 176,6 (217,0 м)

9. Юкия Сато (Япония) – 169,4 (220,5 м)

10. Карл Гайгер (Германия) – 167,6 (210,0 м)

28. Сольве Странн (Норвегия) – 136,1 (190,0 м)

29. Фредрик Виллюмстад (Норвегия) – 136,1 (190,0 м)

Общий зачет (после 5 стартов из 5)

1. Андрес Веллингер (Германия) – 1202,2 балла

2. Домен Превц (Словения) – 1185,9

3. Рею Кобаяси (Япония) – 1178,3

4. Анже Ланишек (Словения) – 1158,2

5. Ян Херль (Австрия) – 1123,1

6. Тими Зайц (Словения) – 1122,5

7. Штефан Крафт (Австрия) – 1121,1

8. Карл Гайгер (Германия) – 1109,2

9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 1091,4

10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1084,3...

23. Фредрик Виллюмстад (Норвегия) – 889,5

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
прыжки с трамплина
logoКубок мира
Raw Air (норвежское турне)
результаты
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Юкийя Сато
Мануэль Феттнер
Карл Гайгер
Анже Ланишек
Грегор Дешванден
logoШтефан Крафт
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Андреас Веллингер
Ян Херль
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Рею Кобаяси
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Тими Зайц
Фредрик Виллюмстад
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