Йоханнес Клэбо: «Я всю неделю провел в «аварийном» состоянии. Чувствовал себя психологически уставшим, словно меня переехал грузовик»

Йоханнес Клэбо рассказал о психологической усталости после чемпионата мира.

Норвежский лыжник выиграл все шесть гонок на ЧМ, который завершился в Тронхейме на прошлой неделе. Сегодня Клэбо впервые с того момента вышел на тренировку.

«С прошлой субботы я чувствовал себя уставшим психологически. Ощущение, словно меня переехал грузовик – и так было до четверга.

После тех дней [на чемпионате мира] было бы странно, если бы эта психологическая усталость не возникла. Это показывает, сколько сил было потрачено.

Казалось, что после чемпионата мира я начну витать в облаках. Но этого не было. Я как будто совершил аварийную посадку и всю неделю провел в аварийном состоянии.

Как найти мотивацию на будущее? Видимо, весной мне понадобится некоторое время, чтобы разобраться. Скоро Олимпиада, которая стоит особняком, но когда к концу подходит то, над чем ты работал семь лет, нужны изменения.

Мне кажется, я по-настоящему не ощутил Олимпиаду. Между ковидной [2022 года в Пекине] и обычной Олимпиадой есть большая разница. Для меня это будет важным мотивирующим фактором», – сказал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Клэбо .

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