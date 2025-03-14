Йоханнес Клэбо: «Я всю неделю провел в «аварийном» состоянии. Чувствовал себя психологически уставшим, словно меня переехал грузовик»
Норвежский лыжник выиграл все шесть гонок на ЧМ, который завершился в Тронхейме на прошлой неделе. Сегодня Клэбо впервые с того момента вышел на тренировку.
«С прошлой субботы я чувствовал себя уставшим психологически. Ощущение, словно меня переехал грузовик – и так было до четверга.
После тех дней [на чемпионате мира] было бы странно, если бы эта психологическая усталость не возникла. Это показывает, сколько сил было потрачено.
Казалось, что после чемпионата мира я начну витать в облаках. Но этого не было. Я как будто совершил аварийную посадку и всю неделю провел в аварийном состоянии.
Как найти мотивацию на будущее? Видимо, весной мне понадобится некоторое время, чтобы разобраться. Скоро Олимпиада, которая стоит особняком, но когда к концу подходит то, над чем ты работал семь лет, нужны изменения.
Мне кажется, я по-настоящему не ощутил Олимпиаду. Между ковидной [2022 года в Пекине] и обычной Олимпиадой есть большая разница. Для меня это будет важным мотивирующим фактором», – сказал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Клэбо.
Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише
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