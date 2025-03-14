  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Йоханнес Клэбо: «Я всю неделю провел в «аварийном» состоянии. Чувствовал себя психологически уставшим, словно меня переехал грузовик»
0

Йоханнес Клэбо: «Я всю неделю провел в «аварийном» состоянии. Чувствовал себя психологически уставшим, словно меня переехал грузовик»

Йоханнес Клэбо рассказал о психологической усталости после чемпионата мира.

Норвежский лыжник выиграл все шесть гонок на ЧМ, который завершился в Тронхейме на прошлой неделе. Сегодня Клэбо впервые с того момента вышел на тренировку.

«С прошлой субботы я чувствовал себя уставшим психологически. Ощущение, словно меня переехал грузовик – и так было до четверга.

После тех дней [на чемпионате мира] было бы странно, если бы эта психологическая усталость не возникла. Это показывает, сколько сил было потрачено.

Казалось, что после чемпионата мира я начну витать в облаках. Но этого не было. Я как будто совершил аварийную посадку и всю неделю провел в аварийном состоянии.

Как найти мотивацию на будущее? Видимо, весной мне понадобится некоторое время, чтобы разобраться. Скоро Олимпиада, которая стоит особняком, но когда к концу подходит то, над чем ты работал семь лет, нужны изменения.

Мне кажется, я по-настоящему не ощутил Олимпиаду. Между ковидной [2022 года в Пекине] и обычной Олимпиадой есть большая разница. Для меня это будет важным мотивирующим фактором», – сказал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Клэбо.

Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
logoкоронавирус
logoОлимпиада-2026
logoОлимпиада-2022
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Основная проблема не в Вяльбе, а в FIS. Восстановление не зависит только от позиции лыжных гонок». Депутат Свищев о недопуске россиян
20 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Диггинс, Карл, Андерссон, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 20 км
5сегодня, 18:24
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Нисканен, Амундсен, Крюгер, Лапалю, Гульберг, Ниенге, Ангер выступят в «разделке» классикой на 20 км
6сегодня, 18:09
Прыгунья с трамплина Ника Превц установила мировой рекорд, пролетев 236 метров
4сегодня, 14:59
Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за простуды
11сегодня, 14:45
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Годжа – 2-я, Мирадоли – 3-я
сегодня, 13:47
Крафт о скандале с норвежцами на ЧМ: «Я всегда придерживался установленных правил с костюмами. Мы в команде стараемся быть честными»
3сегодня, 12:10
Норвежский журналист Салтведт: «Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе точно не нужна»
121сегодня, 11:44
Дмитрий Губерниев: «Конфликты Устюгова и Большунова – это движуха. Благодаря таким спортсменам лыжи вылезают из коротких штанишек безвестности»
8сегодня, 11:34
Бородавко о Большунове и Устюгове: «Два сильных спортсмена неуступчиво пытаются показать, что они лучшие, борются за победу»
2сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
18 февраля, 18:30