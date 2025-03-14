Прыгунья с трамплина Ника Превц установила мировой рекорд, пролетев 236 метров
Ника Превц установила мировой рекорд в прыжках с трамплина, пролетев 236 метров.
Словенская прыгунья с трамплина Ника Превц установила новый мировой рекорд.
Во время тренировочной сессии на этапе Кубка мира Raw Air в норвежском Викерсунне спортсменка совершила прыжок на 236 метров.
Прежний рекорд принадлежал норвежке Силье Опсет, которая в марте 2024-го прыгнула на 230,5 на этом же трамплине.
Превц 19 лет, в текущем сезоне она завоевала два золота на чемпионате мира в Тронхейме.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
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