Прыгунья с трамплина Ника Превц установила мировой рекорд, пролетев 236 метров

Ника Превц установила мировой рекорд в прыжках с трамплина, пролетев 236 метров.

Словенская прыгунья с трамплина Ника Превц установила новый мировой рекорд.

Во время тренировочной сессии на этапе Кубка мира Raw Air в норвежском Викерсунне спортсменка совершила прыжок на 236 метров.

Прежний рекорд принадлежал норвежке Силье Опсет, которая в марте 2024-го прыгнула на 230,5 на этом же трамплине.

Превц 19 лет, в текущем сезоне она завоевала два золота на чемпионате мира в Тронхейме.