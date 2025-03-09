Хайди Венг допустила, что больше не выступит на чемпионатах мира: «Чувствую, что время прощаться почти пришло, но никогда не говори «никогда»
Хайди Венг допустила, что больше не выступит на чемпионатах мира по лыжам.
Сегодня 33-летняя норвежка завоевала серебро в марафоне на ЧМ в Тронхейме.
«Посмотрим. В принципе, я уже так думаю, но никогда не знаешь наверняка. Чувствую, что время прощаться почти пришло, но никогда не говори «никогда». Я еще не приняла решение, но вижу, что уже много разговоров на эту тему.
Не знаю, смогу ли достаточно тренироваться. В этом сезоне я много трудилась, чтобы вернуться на высокий уровень. Очень горжусь и рада, что мне это удалось.
Уход по окончании сезона? Нет, этого я не планировала, но посмотрим. Мне нужно закончить сезон и немного отдохнуть», – сказала Венг, которая является пятикратной чемпионкой мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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