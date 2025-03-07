Елена Вяльбе: «В Казани пошел какой‑то вирус, многие заболевают. Устюгову скорейшего выздоровления, он вчера уже был кисленьким»
Елена Вяльбе прокомментировала новость о болезни Сергея Устюгова.
Олимпийский чемпион Устюгов пропустит командный спринт на чемпионате России в Казани из-за болезни. Он опубликовал в телеграм-канале фото градусника с высокой температурой.
«У нас в Казани пошел какой‑то вирус, поэтому многие заболевают. Плохо, конечно, что Сергей не выступит, но я бы не сказала, что у них прям суперкоманда была.
В Ханты-Мансийске, по большому счету, один в поле воин. Желаю Сергею скорейшего восстановления, он вчера уже был кисленьким», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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