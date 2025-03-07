Елена Вяльбе: «В Казани пошел какой‑то вирус, многие заболевают. Устюгову скорейшего выздоровления, он вчера уже был кисленьким»

Елена Вяльбе прокомментировала новость о болезни Сергея Устюгова.

Олимпийский чемпион Устюгов пропустит командный спринт на чемпионате России в Казани из-за болезни. Он опубликовал в телеграм-канале фото градусника с высокой температурой.

«У нас в Казани пошел какой‑то вирус, поэтому многие заболевают. Плохо, конечно, что Сергей не выступит, но я бы не сказала, что у них прям суперкоманда была.

В Ханты-Мансийске, по большому счету, один в поле воин. Желаю Сергею скорейшего восстановления, он вчера уже был кисленьким», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).