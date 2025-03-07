Сундлинг отыграла у Фоснес 37 секунд на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Тронхейме
Шведская лыжница Сундлинг отыграла у норвежки Фоснес 37 секунд в эстафете на ЧМ.
Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит женская эстафета.
На старте четвертого этапа Швеция проигрывала Норвегии 37 секунд. Финишер шведской команды Йонна Сундлинг отыграла 22 секунды у Кристин Фоснес на первых 700 метрах. После 3 км из 7,5 они сравнялись.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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