Сундлинг отыграла у Фоснес 37 секунд на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Тронхейме

Шведская лыжница Сундлинг отыграла у норвежки Фоснес 37 секунд в эстафете на ЧМ.

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тронхейме проходит женская эстафета.

На старте четвертого этапа Швеция проигрывала Норвегии 37 секунд. Финишер шведской команды Йонна Сундлинг отыграла 22 секунды у Кристин Фоснес на первых 700 метрах. После 3 км из 7,5 они сравнялись.