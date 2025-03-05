Елена Вяльбе: «Устюгов – неординарный человек. Не уважать его просто нереально, великий спортсмен»

Вяльбе назвала олимпийского чемпиона Сергея Устюгова неординарным человеком.

Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Казани.

«Вообще Серега – неординарный человек! Когда человек один готовится и вот так точечно, это тоже очень тяжело. Конечно, не уважать его и не восхищаться его возможностями просто нереально.

И мы знаем, что Серега реально может, и он готовится точечно к чемпионату страны, к определенным гонкам. Посмотрите, он их выигрывает. Супер! Уважение просто к человеку. Еще раз доказывает, что это великий спортсмен», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой