Ретивых о 41-м месте в квалификации спринта: «В принципе, все неплохо, не так много проиграл ребятам»
Глеб Ретивых назвал неплохим выступление в квалификации спринта, где стал 41-м.
На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани проходит спринт классическим стилем. Ретивых занял 41-е место, уступив 10,12 секунды лидеру пролога Сергею Ардашеву, и выбыл из борьбы.
«В принципе, все неплохо, не так много проиграл ребятам. Намного лучше сегодня самочувствие было. До этого на этапах Кубка России тяжело пролог давался, со старта сразу не хватало мышечной энергии, закисление быстро шло.
Сегодня неплохо пробежал. Погода неплохая. Скольжение сегодня не такое хорошее. Если сравнивать, месяц назад лидеры бежали на 10-15 секунд быстрее, чем сегодня», – сказал Ретивых, который является трехкратным призером чемпионатов мира в спринтерских дисциплинах.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости