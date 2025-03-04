Ретивых о 41-м месте в квалификации спринта: «В принципе, все неплохо, не так много проиграл ребятам»

Глеб Ретивых назвал неплохим выступление в квалификации спринта, где стал 41-м.

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани проходит спринт классическим стилем. Ретивых занял 41-е место, уступив 10,12 секунды лидеру пролога Сергею Ардашеву, и выбыл из борьбы.

«В принципе, все неплохо, не так много проиграл ребятам. Намного лучше сегодня самочувствие было. До этого на этапах Кубка России тяжело пролог давался, со старта сразу не хватало мышечной энергии, закисление быстро шло.

Сегодня неплохо пробежал. Погода неплохая. Скольжение сегодня не такое хорошее. Если сравнивать, месяц назад лидеры бежали на 10-15 секунд быстрее, чем сегодня», – сказал Ретивых, который является трехкратным призером чемпионатов мира в спринтерских дисциплинах.