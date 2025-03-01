Иван Горбунов о травме: «Могло дойти до инвалидности. Еще миллиметр, и все могло бы закончиться – был бы чистый лист»
Спортсмен получил тяжелую травму во время сборов в Цахкадзоре.
– Могло дойти до инвалидности. Еще миллиметр, и все могло бы закончиться. Чистый лист бы был.
Я всегда буду идти до конца. На высокой скорости из‑под меня ушли лыжи. Я в полете думал, что же сделать. И понимаю, что не могу из‑за лыж сгруппироваться, чтобы полегче упасть. Ко мне подбежали, я сразу сказал, что, скорее всего, сломал позвоночник.
– Какие прогнозы? Сезон – все?
– Конечно. Есть глобальная цель. Я настроен идти к ней. Как будет, только Бог знает. Все сразу откликнулись мне помогать. Елена Валерьевна [Вяльбе] сказала, что они не смогут помочь, чтобы кости быстрее заросли, но все, зависящее от них, они сделают. Так же и я. Обещаю сделать все, что зависит от меня, – сказал Горбунов.
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