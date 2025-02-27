Йонна Сундлинг: «Чувствую радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась выложиться по полной»

Йонна Сундлинг прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате мира.

В спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме Сундлинг завоевала золото, опередив норвежку Кристине Ставос Шистад на 2,13 секунды.

Шведская лыжница побеждала в личном спринте на чемпионатах мира 2021 и 2023 годов, а также на Олимпийских играх-2022.

«Чувствую радость, облегчение и усталость.

На трассе было тяжело, я старалась сделать все возможное и выложиться по полной. Так здорово, когда все получается.

Я решила, что стресс мне ничем не поможет. Нужно было найти спокойствие, как говорил мой отец, идти в своем темпе, делать нужные движения и сосредоточиться на своем лыжном ходе», – сказала Сундлинг.