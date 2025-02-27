Йонна Сундлинг: «Чувствую радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась выложиться по полной»
Йонна Сундлинг прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате мира.
В спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме Сундлинг завоевала золото, опередив норвежку Кристине Ставос Шистад на 2,13 секунды.
Шведская лыжница побеждала в личном спринте на чемпионатах мира 2021 и 2023 годов, а также на Олимпийских играх-2022.
«Чувствую радость, облегчение и усталость.
На трассе было тяжело, я старалась сделать все возможное и выложиться по полной. Так здорово, когда все получается.
Я решила, что стресс мне ничем не поможет. Нужно было найти спокойствие, как говорил мой отец, идти в своем темпе, делать нужные движения и сосредоточиться на своем лыжном ходе», – сказала Сундлинг.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Expressen
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