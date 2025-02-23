Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
Вылегжанин – чемпион мира 2015 года, трехкратный серебряный призер Сочи-2014 в лыжных гонках. Сегодня он принял участие в мастер-классе в Рязани, который проходил в рамках фестиваля «Гонка Легкова».
– Все замечательно! Классно, что есть такие спортивные мероприятия, что Саша проводит их в разных местах. Это популяризация лыжных гонок, привлечение детей к занятиям спортом. Такие мероприятия, конечно, нужны.
– Прошло 11 лет с Олимпийских игр в Сочи. С какими эмоциями вспоминаете те гонки?
– Прошло уже 11 лет. Наверное, вспоминаешь реже. В те моменты, когда спрашивают журналисты или когда проходит «Гонка Легкова». Не знаю, сейчас другие дела, развитие. Развивали и популяризировали спорт своими выступлениями на Олимпийских играх, Кубках мира, чемпионатах мира.
Сейчас также занимаемся популяризацией лыжных гонок, здорового образа жизни, но в организации разных спортивных мероприятий. Есть дела, поэтому нет такого, что ты постоянно думаешь об этом.
– Верите, что наших спортсменов допустят до Олимпийских игр в следующем сезоне?
– Конечно, верю. Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят, – сказал Вылегжанин.
Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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