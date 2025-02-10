Светлана Журова: «Большунов поехал в Италию не только тренироваться, но и победить под российским флагом. Он покажет, кто действительно чемпион»

Светлана Журова пожелала Большунову победы в международной гонке в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.

Лыжник планирует выступить на дистанции 30 км, он указан в списке участников под российским флагом. Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе по индивидуальному плану.

«Когда стало известно, что Большунов поехал в Италию, на него стали вешать ярлык предателя. Но это не так, никакой он не предатель. Я предполагала, что он поехал готовиться к чему-то, о чем мы пока не знаем.

Вот видите, Саша поехал в Италию не только тренироваться, но и победить на международном соревновании, тем более под российским флагом. Поддерживаю Сашу и очень желаю ему выиграть на этом турнире и показать, что люди, которые изливали на него потоки злости, были не правы.

Я сто процентов уверена, что Большунов ни копейки не брал с государства ради этой поездки и выступает там за свои деньги. Тем более, когда появилась возможность выступить в международной гонке с российским флагом, Большунов просто не мог не использовать ее.

И для самих организаторов гонки участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова – это большой престиж. Думаю, они сами были очень заинтересованы в приезде российского чемпиона. Это большой позитивный момент для нашего спорта в нынешних условиях.

Норвежцы в прошлом сезоне наблюдали за победной серией Большунова в России и говорили, что вся страна ему поддается, чтобы он побеждал на Спартакиаде. Ну это же смешно. Вот в этой международной гонке Большунов покажет, кто тут действительно чемпион.

Саша молодец, он просто делает свое дело. Он понимает, что настанет день и час, когда он вернется на мировую арену и ему нужно быть готовым в любой момент. В Италии через год пройдет Олимпиада, и логично, что Большунов именно там решил тренироваться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?