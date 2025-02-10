Светлана Журова: «Большунов поехал в Италию не только тренироваться, но и победить под российским флагом. Он покажет, кто действительно чемпион»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля.
Лыжник планирует выступить на дистанции 30 км, он указан в списке участников под российским флагом. Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе по индивидуальному плану.
«Когда стало известно, что Большунов поехал в Италию, на него стали вешать ярлык предателя. Но это не так, никакой он не предатель. Я предполагала, что он поехал готовиться к чему-то, о чем мы пока не знаем.
Вот видите, Саша поехал в Италию не только тренироваться, но и победить на международном соревновании, тем более под российским флагом. Поддерживаю Сашу и очень желаю ему выиграть на этом турнире и показать, что люди, которые изливали на него потоки злости, были не правы.
Я сто процентов уверена, что Большунов ни копейки не брал с государства ради этой поездки и выступает там за свои деньги. Тем более, когда появилась возможность выступить в международной гонке с российским флагом, Большунов просто не мог не использовать ее.
И для самих организаторов гонки участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова – это большой престиж. Думаю, они сами были очень заинтересованы в приезде российского чемпиона. Это большой позитивный момент для нашего спорта в нынешних условиях.
Норвежцы в прошлом сезоне наблюдали за победной серией Большунова в России и говорили, что вся страна ему поддается, чтобы он побеждал на Спартакиаде. Ну это же смешно. Вот в этой международной гонке Большунов покажет, кто тут действительно чемпион.
Саша молодец, он просто делает свое дело. Он понимает, что настанет день и час, когда он вернется на мировую арену и ему нужно быть готовым в любой момент. В Италии через год пройдет Олимпиада, и логично, что Большунов именно там решил тренироваться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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