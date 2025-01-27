Юрий Бородавко: «С 30 января начинаем сбор в Армении, там будут тренироваться практически все спортсмены сборной России»
Российские лыжники проведут сбор в Армении, сообщил Юрий Бородавко.
«Сейчас спортсмены разъехались по домам, небольшой отдых. С 30 января начинаем сбор в Цахкадзоре в Армении, там будут тренироваться практически все спортсмены сборной России.
Спортсмены будут заезжать в разное время. Будем заниматься там вплоть до чемпионата России. Вернемся в Россию перед гонкой Легкова, в которой будем участвовать.
После этого 23 февраля переезжаем в Казань», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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