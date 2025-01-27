Юрий Бородавко: «С 30 января начинаем сбор в Армении, там будут тренироваться практически все спортсмены сборной России»

Российские лыжники проведут сбор в Армении, сообщил Юрий Бородавко.

«Сейчас спортсмены разъехались по домам, небольшой отдых. С 30 января начинаем сбор в Цахкадзоре в Армении, там будут тренироваться практически все спортсмены сборной России.

Спортсмены будут заезжать в разное время. Будем заниматься там вплоть до чемпионата России. Вернемся в Россию перед гонкой Легкова, в которой будем участвовать.

После этого 23 февраля переезжаем в Казань», – сказал Бородавко.