Лыжник Худиев о дисквалификации из-за фтора: «Не рассчитывал победить, поэтому бежал на фторовых лыжах. Соглашусь, что это русское авось»

Лыжник Худиев рассказал подробности своей дисквалификации из-за фтора.

Россиянин Омар Худиев одержал победу на любительском марафоне La Diagonela в Швейцарии, но его результат аннулировали из-за использования смазки с фтором для подготовки лыж.

«В прошлом году и в нынешнем я бежал марафон в Тоблахе, плюс еще одна гонка в Италии. Гонка в Тоблахе тоже входит в серию Ski Classics, но там никто на фтор не проверял. Вы скажете, 11-е место и проверять нет смысла, а тут человек выиграл с таким преимуществом? Ну, возможно.

Конечно, я знал, что в регламенте прописана и длина палок, и проверки на фтор. Я ехал как любитель, ехал гоняться и очень удивился, что удалось победить, да еще с таким отрывом от норвежца.

После финиша выбрали на проверку мои лыжи, я отдал их в сервис. И тогда уже понял, что точно будет дисквал. Как мне потом сказали, меня даже не дисквалифицировали, а перенесли в конец протокола с аббревиатурой AK. Потом посмотрел все протоколы, такая аббревиатура у одного меня.

Когда ставил лыжи на проверку, стойка была загружена. Передо мной проверили пять-шесть пар у первых профиков, у остальных любителей вроде бы не проверяли.

Обидно ли, что проверили лыжи только у меня? Отчасти да. Нужно ли думать, что раз я единственный в мужском протоколе, кто бежал под российским флагом, да еще и выиграл с большим преимуществом, они сделали это специально? Наверное, нет. Хотя публика в комментариях разделилась.

Это случайность или это регламент – проверить только первого – я не знаю. <...>

Соглашусь, что это «русское авось». Я не рассчитывал победить, и поэтому я бежал на фторовых лыжах. На будущее стоит на европейские старты брать новую пару, которая не обрабатывалась фторовыми порошками или парафинами. Мне бы хотелось, чтобы мой опыт кому-то пригодился», – сказал Худиев.

«Это русское авось». Наш лыжник лишился победы на топ-марафоне из-за... фтора