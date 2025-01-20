Лыжник Худиев о дисквалификации из-за фтора: «Не рассчитывал победить, поэтому бежал на фторовых лыжах. Соглашусь, что это русское авось»
Россиянин Омар Худиев одержал победу на любительском марафоне La Diagonela в Швейцарии, но его результат аннулировали из-за использования смазки с фтором для подготовки лыж.
«В прошлом году и в нынешнем я бежал марафон в Тоблахе, плюс еще одна гонка в Италии. Гонка в Тоблахе тоже входит в серию Ski Classics, но там никто на фтор не проверял. Вы скажете, 11-е место и проверять нет смысла, а тут человек выиграл с таким преимуществом? Ну, возможно.
Конечно, я знал, что в регламенте прописана и длина палок, и проверки на фтор. Я ехал как любитель, ехал гоняться и очень удивился, что удалось победить, да еще с таким отрывом от норвежца.
После финиша выбрали на проверку мои лыжи, я отдал их в сервис. И тогда уже понял, что точно будет дисквал. Как мне потом сказали, меня даже не дисквалифицировали, а перенесли в конец протокола с аббревиатурой AK. Потом посмотрел все протоколы, такая аббревиатура у одного меня.
Когда ставил лыжи на проверку, стойка была загружена. Передо мной проверили пять-шесть пар у первых профиков, у остальных любителей вроде бы не проверяли.
Обидно ли, что проверили лыжи только у меня? Отчасти да. Нужно ли думать, что раз я единственный в мужском протоколе, кто бежал под российским флагом, да еще и выиграл с большим преимуществом, они сделали это специально? Наверное, нет. Хотя публика в комментариях разделилась.
Это случайность или это регламент – проверить только первого – я не знаю. <...>
Соглашусь, что это «русское авось». Я не рассчитывал победить, и поэтому я бежал на фторовых лыжах. На будущее стоит на европейские старты брать новую пару, которая не обрабатывалась фторовыми порошками или парафинами. Мне бы хотелось, чтобы мой опыт кому-то пригодился», – сказал Худиев.
«Это русское авось». Наш лыжник лишился победы на топ-марафоне из-за... фтора
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