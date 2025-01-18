Мацокина об операции: «Месяц провела на костылях, можно сказать, училась ходить. Каждый день работала дома на тренажерном станке»
Лыжница Христина Мацокина рассказала о восстановлении после операции на колене.
«Я приехала со сбора, не было конкретной травмы, просто начало тянуть колено. Я думала, что проблема со связкой. Но после поняла, что не могу бегать. Оказалось, что это разрыв мениска третьей степени.
Многие врачи сказали, что вариантов сделать операцию нет. Но я сразу знала, к кому обратиться. Артем Мальцев [посоветовал], он весной сделал операцию на колене.
Я месяц провела на костылях, месяц училась ходить, можно сказать. Восстанавливала походку. Мне Артем дал тренажерный станок специальный. Я его поставила дома и каждый день работала. Сразу взяла себя в руки и не давала себе проявить слабину», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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