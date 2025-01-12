Глава Федерации фристайла России об отборе на Олимпиаду: «Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях»

Федерация фристайла России пока не получала от FIS информацию по допуску на Игры.

Об этом сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях», — сказал Курашов.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов и конькобежцев к олимпийскому отбору.

Также возможность отобраться на Олимпиаду-2026 получили ски-альпинисты.