Глава Федерации фристайла России об отборе на Олимпиаду: «Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях»
Федерация фристайла России пока не получала от FIS информацию по допуску на Игры.
Об этом сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
«Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях», — сказал Курашов.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов и конькобежцев к олимпийскому отбору.
Также возможность отобраться на Олимпиаду-2026 получили ски-альпинисты.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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