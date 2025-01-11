Маркус Крамер: «Конечно, слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, у Ступак и Устюгова будет мотивация выступать еще несколько лет»
Маркус Крамер заявил, что следит за российскими турнирами по лыжным гонкам.
Крамер был тренером российских лыжников с 2015-го по 2022 год. Сейчас он работает в сборной Италии.
«Конечно, я слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, что у Юлии [Ступак] и Сергея [Устюгова] будет мотивация тренироваться и соревноваться еще несколько лет», – сказал специалист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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