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Маркус Крамер: «Конечно, слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, у Ступак и Устюгова будет мотивация выступать еще несколько лет»

Маркус Крамер заявил, что следит за российскими турнирами по лыжным гонкам.

Крамер был тренером российских лыжников с 2015-го по 2022 год. Сейчас он работает в сборной Италии.

«Конечно, я слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, что у Юлии [Ступак] и Сергея [Устюгова] будет мотивация тренироваться и соревноваться еще несколько лет», – сказал специалист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
logoСергей Устюгов
logoМаркус Крамер
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮлия Ступак (Белорукова)
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