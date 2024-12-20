Юрий Бородавко: «FIS абсолютно игнорирует Россию, нашу федерацию. В лыжных гонках сейчас не идет речь о допуске наших спортсменов»

Бородавко заявил, что речи о допуске российских лыжников к соревнованиям не идет.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Решение ISU – приятное, радостное событие для всего российского спорта. Огорчает только одно, что не в полном объеме возвращают наших спортсменов, а только по одному человеку в каждом виде допускают к олимпийскому отбору. Но хотя бы сделан первый шаг, это здорово.

Конечно, все зимние виды должны быть одной семьей, все вместе должны возвращаться. Но от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не приходится ждать сейчас положительных решений. Если бы они хотели вернуть нас в ближайшее время, как ISU, они бы вели предварительные переговоры с нами, были бы какие-то контакты, обсуждения.

Но со стороны FIS абсолютная стена, они полностью игнорируют Россию, нашу федерацию. Они не приглашают нас ни на какие свои заседания, даже в качестве слушателей. Увы, в лыжных гонках сейчас не идет речь о допуске наших спортсменов», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много