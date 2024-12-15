Брат Раисы Сметаниной о ее состоянии после инсульта: «Она в сознании, но не разговаривает. Парализовало правую сторону, рука не работает».

У лыжницы Раисы Сметаниной парализовало правую часть тела после инсульта.

Об этом сообщил ее брат.

72-летняя Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам. 14 декабря стало известно, что около недели назад спортсменка перенесла инсульт.

«Произошел обширный инсульт, состояние ее оценивают как стабильно тяжелое. Она находится в сознании – открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону – рука не работает.

Врачи делают все, что могут, но лечение может растянуться надолго», – сказал Федор Сметанин.