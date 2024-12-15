«На состоянии Большунова сказываются последствия ковида. Он уже отправился в Москву на плановое лечение». Бородавко о лыжнике
Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Большунов финишировал вторым в классической гонке преследования на этапе Кубке России в Чусовом. Он уступил 29,8 секунды победителю – Илье Семикову.
«В сегодняшней гонке, как и ожидалось, Илья Семиков и Александр Большунов взяли большой темп со старта и старались не подпустить к себе преследователей. При этом они догнали и отцепили Андрея Мельниченко, потому что он специалист конькового стиля. Классический стиль у него, к сожалению, пока не на высоком уровне.
В итоге Семиков оторвался от Большунова, на состоянии которого все-таки сказываются еще последствия ковида. У Саши пока нет натренированности, пока он не может выдержать высокий темп всей гонки. Но то, что он пробежал обе гонки на этапе в Чусовом, вселяет определенный оптимизм.
Большунов будет выступать на следующем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Сейчас он уже отправился в Москву на плановое лечение, ему надо выполнить рекомендации врачей. После лечения он приедет в Кирово-Чепецк 19-20 декабря», – рассказал Бородавко.
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