«На состоянии Большунова сказываются последствия ковида. Он уже отправился в Москву на плановое лечение». Бородавко о лыжнике

Лыжник Александр Большунов отправился в Москву на плановое лечение.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Большунов финишировал вторым в классической гонке преследования на этапе Кубке России в Чусовом. Он уступил 29,8 секунды победителю – Илье Семикову.

«В сегодняшней гонке, как и ожидалось, Илья Семиков и Александр Большунов взяли большой темп со старта и старались не подпустить к себе преследователей. При этом они догнали и отцепили Андрея Мельниченко, потому что он специалист конькового стиля. Классический стиль у него, к сожалению, пока не на высоком уровне.

В итоге Семиков оторвался от Большунова, на состоянии которого все-таки сказываются еще последствия ковида. У Саши пока нет натренированности, пока он не может выдержать высокий темп всей гонки. Но то, что он пробежал обе гонки на этапе в Чусовом, вселяет определенный оптимизм.

Большунов будет выступать на следующем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Сейчас он уже отправился в Москву на плановое лечение, ему надо выполнить рекомендации врачей. После лечения он приедет в Кирово-Чепецк 19-20 декабря», – рассказал Бородавко.