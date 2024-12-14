Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта
Лыжница Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта.
Об этом сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице.
Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», – сказал Собянин.
Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам. В этом году спортсменке исполнилось 72 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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