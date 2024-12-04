Губерниев – Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»
Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уехал с этапа Кубка России в Вершине Теи и отправился в Москву на обследование.
После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон.
Коростелев отреагировал: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать».
«Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову, видимо... О себе, скромном, я даже не говорю... 😜
Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть... 🤣🤣🤣
И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам... Точно в биатлон пора... 🙀» – написал Губерниев.
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