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Губерниев – Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»

Дмитрий Губерниев обратился к лыжнику Коростелеву, призвав его не завидовать.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уехал с этапа Кубка России в Вершине Теи и отправился в Москву на обследование.

После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон. 

Коростелев отреагировал: «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать».

«Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову, видимо... О себе, скромном, я даже не говорю... 😜

Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть... 🤣🤣🤣

И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам... Точно в биатлон пора... 🙀» – написал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoАлина Загитова
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
logoВероника Степанова
logoАлександр Большунов
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