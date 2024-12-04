Губерниев – Коростелеву: «Будь ты чуть умнее, не стал бы напоминать о себе, приплетая Большунова, Степанову и Загитову. Не завидуй и выбери цель поинтереснее»

Дмитрий Губерниев обратился к лыжнику Коростелеву, призвав его не завидовать.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уехал с этапа Кубка России в Вершине Теи и отправился в Москву на обследование.

После этого олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Степанову и написал, что после декрета Большунову можно перейти в биатлон.

Коростелев отреагировал : «Два колумниста утягивают чужие регалии то в декрет, то в биатлон. Выберите цель поинтереснее, вашу любимую фигуристку можно в обе крайности позвать».

«Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая (чтоа) регалии???, приплетая Большунова, беременную Степанову, да еще и Загитову , видимо... О себе, скромном, я даже не говорю... 😜

Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть... 🤣🤣🤣

И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам... Точно в биатлон пора... 🙀» – написал Губерниев .