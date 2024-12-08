Диггинс – в беседе с Йохауг: «У тебя пару раз «простреливали» лыжи, но ты смогла держать корпус. Я подумала: черт, учусь тут классическому ходу!»
Джесси Диггинс оценила классический ход Терезы Йохауг в скиатлоне на Кубке мира.
Гонка проходила на этапе в Лиллехаммере. Норвежка Йохауг финишировала первой, американка Диггинс уступила 43,1 секунды и заняла третье место.
«Я видела, как у тебя пару раз «простреливали» лыжи, но ты тем не менее смогла держать корпус. И я подумала: черт побери, учусь тут классическому ходу!» – сказала Диггинс в разговоре с Йохауг.
«Бежать с правильной техникой легко, когда тебя хорошо держат лыжи. Но если ты делаешь это, когда они «простреливают», то это впечатляет еще больше», – позже отметила Диггинс в комментарии для VG.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
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