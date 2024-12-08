Валнес досрочно завершил скиатлон на Кубке мира из-за приступа мерцательной аритмии

Норвежский лыжник Эрик Валнес снялся с гонки из-за приступа мерцательной аритмии.

Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошел скиатлон. Валнес досрочно завершил его, пробежав около 16 км из 20.

Валнес бежал скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Он пробежал 16 км, после чего завершил гонку досрочно.

«Неприятно сниматься с гонки, но случилась мерцательная аритмия, подскочил пульс. Вы чувствуете, как он учащается, а кислород не поступает к мышцам. Я спросил, могу ли я пробежать еще один круг, но врач ясно сказал «нет».

Я понимаю, что это такое, меня уже обследовали. Ничего страшного со мной не происходит, я не умираю», – отметил лыжник.

Валнесу 28 лет, он олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте.