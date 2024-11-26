Екатерина Смирнова: «У меня проблема с надкостницей, правую ногу в конце дистанции вообще не чувствую. Но даже с такой ногой удалось выиграть, я не ожидала»
Лыжница победила на первом этапе Кубка России в Вершине Теи в коньковой «разделке» на 10 км.
«Очень тяжелая гонка. На трассе вообще не понимала, то ли я лидер, то ли пятой иду... Вообще не понимала, что происходит, по-разному говорили.
Немного не повезло, что передо мной не стартовала участница – сразу же в голове «не готова бежать, все пропало!» Но повезло, что были круговые, видела там Лизу Маслакову, пыталась ее догнать.
Пока что не получается сразу начать гонку быстро. Видимо, еще нет формы – но это хорошо, что пока ее нет, она нужна дальше, на следующие старты, чтобы она только улучшалась либо на одном уровне держалась.
У меня очень здорово ехали лыжи, я это заметила, когда спускалась с последнего круга и сильно к круговым спортсменкам подкатывалась. Спасибо сервису. И лыжи у меня очень хорошие, я на них же выиграла спринт на Кубке Хакасии. И два года назад я на них спринт выигрывала тут.
Пока у меня небольшая проблема с надкостницей, правую ногу в конце дистанции вообще не чувствую, борюсь с ней как могу. Но даже с такой ногой удалось сегодня выиграть, я не ожидала. Даже ресницы не накрасила!» – сказала Смирнова в интервью «На лыжи!»
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