Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Канадец Левеиль выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Гиссельман – 2-й, Мюльбак – 5-й, Бурман – 6-й
Канадец Оливье Левей выиграл коньковую разделку на турнире в Бруксвалларне.
Лыжные гонки
Бруксвалларна, Швеция
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Оливье Левей (Канада) – 23.57,8
2. Трульс Гиссельман – 10?2
3. Юхан Экберг – 10,8
4. Монс Скоглунд – 11,9
5. Алвар Мюльбак – 12,5
6. Йенс Бурман – 13,6
Женщины
14:05 по московскому времени.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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