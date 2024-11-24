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  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Рее выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Фермойлен – 2-й, Ниенге – 3-й, Крюгер – 4-й
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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Рее выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Фермойлен – 2-й, Ниенге – 3-й, Крюгер – 4-й

Норвежец Андреас Рее выиграл коньковую «разделку» на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, свободный стиль 

Мужчины

1. Андреас Фьорден Рее – 23.51,0

2. Мика Фермойлен (Австрия) – 8,8

3. Мартин Левстрем Ниенге – 13,1

4.  Симен Хегстад Крюгер – 15,5

5. Ян Томас Йенссен – 46,9

6. Уго Лапалю (Франция) – 47,8

7. Маттис Стенсхаген – 48,8

8. Ивер Тильхейм Андерсен – 53,3

9. Мартин Киркеберг Мерк – 1.00,4

10. Магне Хага – 1.03,3...

13. Йохан-Олав Ботн – 1.10,4...

17. Дидрик Тенсет – 1.13,2

20. Жюль Лапьер – 1.17,3...

51. 179. Ришар Жув (Франция) – 2.13,7...

66. Люка Шанава (Франция) – 2.42,4

96. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.32,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
гонка 10 км
Бейтостолен
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
результаты
logoМартин Левстрем Ниенге
Ришар Жув
logoСимен Хегстад Крюгер
Маттис Стенсхаген
Жюль Шаппа
Ивер Тильхейм Андерсен
Уго Лапалю
logoЭндрю Масгрэйв
Жюль Лапьер
logoФинн Хоген Крог
logoДидрик Тенсет
Ян Томас Йенссен
logoсборная Франции
logoсборная Австрии
Андреас Фьюрен Рее
Люка Шанава
сборная Великобритании
Хенрик Деннестад
Мика Фермойлен
logoФилип Андерсен
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
Магне Хага
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