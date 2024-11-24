Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Рее выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Фермойлен – 2-й, Ниенге – 3-й, Крюгер – 4-й
Норвежец Андреас Рее выиграл коньковую «разделку» на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Андреас Фьорден Рее – 23.51,0
2. Мика Фермойлен (Австрия) – 8,8
3. Мартин Левстрем Ниенге – 13,1
4. Симен Хегстад Крюгер – 15,5
5. Ян Томас Йенссен – 46,9
6. Уго Лапалю (Франция) – 47,8
7. Маттис Стенсхаген – 48,8
8. Ивер Тильхейм Андерсен – 53,3
9. Мартин Киркеберг Мерк – 1.00,4
10. Магне Хага – 1.03,3...
13. Йохан-Олав Ботн – 1.10,4...
17. Дидрик Тенсет – 1.13,2
20. Жюль Лапьер – 1.17,3...
51. 179. Ришар Жув (Франция) – 2.13,7...
66. Люка Шанава (Франция) – 2.42,4
96. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.32,7
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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