Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Сундлинг и Ангер выиграли спринты свободным стилем, Далквист и Грате – 2-е
Лыжные гонки
Бруксвалларна, Швеция
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Йонна Сундлинг – 3.02,81
2. Майя Далквист – 2,27
3. Йоханна Хагстрем – 2,68
4. Эмма Рибом – 3,11
5. Линн Сван – 5,03
6. Моа Лундгрен – 17,20
Мужчины
1. Эдвин Ангер – 2.48,16
2. Маркус Грате – 1,19
3. Эмиль Даниэльссон – 1,79
4. Ксавье Маккивер (Канада) – 1,81
5. Монс Скоглунд – 2,07
6. Антон Гран – 2,09
Калле Халварссон не вышел на старт в полуфинале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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