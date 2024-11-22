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  • Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Сундлинг и Ангер выиграли спринты свободным стилем, Далквист и Грате – 2-е
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Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Сундлинг и Ангер выиграли спринты свободным стилем, Далквист и Грате – 2-е

Лыжные гонки

Турнир в Бруксвалларне

Бруксвалларна, Швеция

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Йонна Сундлинг – 3.02,81

2. Майя Далквист – 2,27

3. Йоханна Хагстрем – 2,68

4. Эмма Рибом – 3,11

5. Линн Сван – 5,03

6. Моа Лундгрен – 17,20

Мужчины

1. Эдвин Ангер – 2.48,16

2. Маркус Грате – 1,19

3. Эмиль Даниэльссон – 1,79

4. Ксавье Маккивер (Канада) – 1,81

5. Монс Скоглунд – 2,07

6. Антон Гран – 2,09

Калле Халварссон не вышел на старт в полуфинале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швеции
Эмиль Даниэльссон
Маркус Грате
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Турнир в Бруксвалларне
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результаты
лыжные гонки
Ксавье Маккивер
Эдвин Ангер
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