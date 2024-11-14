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Вяльбе про объединение федераций: «Дай бог, чтобы мы через 2–3 года не говорили, что мы совершили ошибку, и пришлось бы возвращать все назад»

Елена Вяльбе выступила против объединения федераций лыжных видов спорта в России.

«Один из главных вопросов — как это будет в наших регионах реализовываться в последствии, а рано или поздно это обязательно туда спустится.

В лыжных гонках, кто у нас работает руководителями региональных федераций, они не получают деньги, это абсолютные бессребреники. В будущем им нужно будет отвечать за 4–5 видов спорта, и вряд ли кто‑то захочет это делать. Хотелось бы, чтобы когда принимались такие решения, все‑таки предварительно собирались подобного рода экспертные советы.

Не могу сказать, что я всю жизнь в спорте, но какое‑то время все‑таки проработала. Не знаю, чем не устраивала наша модель, ведь мы в последние годы доказывали результатами, что наша модель была оправдана. Усилить, добавить — это одно. Но сейчас происходит настоящая революция в нашем спорте.

Дай бог, чтобы мы через 2–3 года не говорили, что мы совершили ошибку, и пришлось бы возвращать все назад.

Этот год сотрясает наши федерации и спорт в целом. Для меня много каких‑то моментов, которые абсолютно непонятны. Никто не может объяснить, что происходит. Хотелось бы, чтобы не стерлось выражение спорт высших достижений», — сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
ФЛГР
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