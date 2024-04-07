Бородавко о третьем месте Большунова: «Сказывается усталость – очень тяжелая гора и самочувствие. Не стоит акцентировать внимание на неудачной гонке»
Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов не смог выиграть гонку в гору .
Трехкратный олимпийский чемпион занял третье место. Победу одержал Савелий Коростелев, вторым стал Алексей Червоткин.
«Гонка тяжелая. Александр пока не может обрести ту форму, которая была до болезни, поэтому увидели сегодня его только на третьем месте.
Прежде всего, сказывается и усталость – очень тяжелая гора и тяжелое самочувствие. Этим все объясняется. Я бы не драматизировал, ничего такого не произошло.
Жизнь продолжается. Сколько было замечательных гонок. Не стоит акцентировать внимание на одной неудачной», – сказал тренер лыжников.
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