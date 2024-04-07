Бородавко о третьем месте Большунова: «Сказывается усталость – очень тяжелая гора и самочувствие. Не стоит акцентировать внимание на неудачной гонке»

Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов не смог выиграть гонку в гору .

Трехкратный олимпийский чемпион занял третье место. Победу одержал , вторым стал .

«Гонка тяжелая. Александр пока не может обрести ту форму, которая была до болезни, поэтому увидели сегодня его только на третьем месте.

Прежде всего, сказывается и усталость – очень тяжелая гора и тяжелое самочувствие. Этим все объясняется. Я бы не драматизировал, ничего такого не произошло.

Жизнь продолжается. Сколько было замечательных гонок. Не стоит акцентировать внимание на одной неудачной», – сказал тренер лыжников.

Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова