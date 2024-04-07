Бородавко о третьем месте Большунова: «Сказывается усталость – очень тяжелая гора и самочувствие. Не стоит акцентировать внимание на неудачной гонке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Алексей Червоткин Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Юрий Бородавко объяснил, почему Большунов не смог выиграть гонку в гору .

Трехкратный олимпийский чемпион занял третье место. Победу одержал Савелий Коростелев, вторым стал Алексей Червоткин.

«Гонка тяжелая. Александр пока не может обрести ту форму, которая была до болезни, поэтому увидели сегодня его только на третьем месте.

Прежде всего, сказывается и усталость – очень тяжелая гора и тяжелое самочувствие. Этим все объясняется. Я бы не драматизировал, ничего такого не произошло.

Жизнь продолжается. Сколько было замечательных гонок. Не стоит акцентировать внимание на одной неудачной», – сказал тренер лыжников. 

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3 комментария
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Гонка тяжелая все же в гору идти, совсем не просто. Молодцы все кто дошел
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Ответ Александр Скворцов
Не надо оправдываться! Сезон был тяжёлым для всех, в том числе и для Савелия и других лыжников. Савелий победил, виват Савелию!
Конечно вы правы, но, только 95% побед одержал один человек, и речь о том, что, сложно во всех гонках побеждать.
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