Остберг не будет выступать на Кубке мира до Рождества из-за проблем со здоровьем
Норвежка Ингвильд Остберг не будет выступать на Кубке мира до Рождества.
Лыжница испытывает проблемы со здоровьем.
Решение о пропуске части сезона спортсменка приняла со своим врачом.
Остберг сообщила, что не предоставила в Норвежскую лыжную ассоциацию справку о состоянии здоровья, которая необходима для допуска на соревнования.
Ингвильд Остберг 33 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой. Норвежка выступала на Кубке мира с марта 2023 года.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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