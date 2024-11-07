Остберг не будет выступать на Кубке мира до Рождества из-за проблем со здоровьем

Норвежка Ингвильд Остберг не будет выступать на Кубке мира до Рождества.

Лыжница испытывает проблемы со здоровьем.

Решение о пропуске части сезона спортсменка приняла со своим врачом.

Остберг сообщила, что не предоставила в Норвежскую лыжную ассоциацию справку о состоянии здоровья, которая необходима для допуска на соревнования.

Ингвильд Остберг 33 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой. Норвежка выступала на Кубке мира с марта 2023 года.

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