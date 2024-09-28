Итальянский Конье примет этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 вместо чешского Нове-Место
Конье примет этап Кубка мира по лыжным гонкам с 31 января по 2 февраля.
Этап должен был пройти в чешском Нове-Место, но организаторы в Чехии отказались от проведения соревнований из-за финансовых трудностей.
На заседании комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было принято решение перенести этап в Италию. В проведении этапа также был заинтересован шведский Ульрисехамн.
Последний раз Кубок мира по лыжным гонкам проводился в Конье в 2019 году.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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