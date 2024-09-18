Лыжероллеры. Всероссийские соревнования в Тюмени. Истомина, Прокофьева, Жамбалова, Маслакова, Баранова выступят в кроссе
Сегодня в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам пройдет женский кросс.
Всероссийские соревнования
Тюмень
Женщины
Кросс, 5 км
Начало – 8.30 по московскому времени.
Старт-лист
33. Лидия Горбунова
34. Дарья Канева
36. Алиса Жамбалова
37. Елизавета Еремеева
38. Арина Кусургашева
39. Екатерина Никитина
40. Елизавета Маслакова
42. Екатерина Смирнова
43. Мария Истомина
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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