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Лыжероллеры. Всероссийские соревнования в Тюмени. Истомина, Прокофьева, Жамбалова, Маслакова, Баранова выступят в кроссе

Сегодня в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам пройдет женский кросс.

Всероссийские соревнования

Тюмень

Женщины

Кросс, 5 км

Начало – 8.30 по московскому времени.

Старт-лист

27. Евгения Крупицкая

33. Лидия Горбунова

34. Дарья Канева

35. Анастасия Прокофьева

36. Алиса Жамбалова

37. Елизавета Еремеева

38. Арина Кусургашева

39. Екатерина Никитина

40. Елизавета Маслакова

42. Екатерина Смирнова

43. Мария Истомина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжероллеры
logoАлиса Жамбалова
Всероссийские соревнования в Тюмени
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Еремеева
Дарья Канева
Арина Кусургашева
Екатерина Никитина
Елизавета Маслакова
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