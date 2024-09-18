Лыжероллеры. Всероссийские соревнования в Тюмени. Истомина, Прокофьева, Жамбалова, Маслакова, Баранова выступят в кроссе

Сегодня в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам пройдет женский кросс.

Всероссийские соревнования

Тюмень

Женщины

Кросс, 5 км

Начало – 8.30 по московскому времени.

Старт-лист

27. Евгения Крупицкая

33. Лидия Горбунова

34. Дарья Канева

35. Анастасия Прокофьева

36. Алиса Жамбалова

37. Елизавета Еремеева

38. Арина Кусургашева

39. Екатерина Никитина

40. Елизавета Маслакова

42. Екатерина Смирнова

43. Мария Истомина

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.