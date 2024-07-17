Губерниев о словах Вяльбе про «убожество» Олимпиады: «Убогое зрелище – это когда на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Любовь Егорова Елена Вяльбе Лыжи

Губерниев ответил Елене Вяльбе на слова об «убожестве» Олимпиады-2024.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», – сказала ранее глава Федерации лыжных гонок России.

«Олимпиада в Париже – это Олимпиада! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-1997 на чемпионате мира одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде...

Героя России, между прочим... Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнерами», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

На чемпионате мира 1997 года Вяльбе приносила зрителям и королю Норвегии извинения за ситуацию с Любовью Егоровой, в допинг-пробе которой был найден запрещенный бромантан.

Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У жабы с гадюкой новый виток отношений
+68
-1
+67
Убожество - это когда организуешь свои игры, где у тебя один участник с гарантированным золотом, и чувак почти что с бронзой, который вообще не приехал и не знал про эти игры. Вот что такое убожество!
+70
-11
+59
Что-то Губер смелым стал 🤣 А зря....
+16
-1
+15
Патриотическая возня, всем места уже не хватает в этом бизнес проекте.
+15
-2
+13
да, было дело.
+12
-3
+9
Ответ Филюс Фазлыев
этго долбаного губернатора надо изгнать из тв и потом выслать в Сибирь яму себе копать
нет уж, не надо нам его в Сибири)
+8
0
+8
Ответ Spail
У жабы с гадюкой новый виток отношений
Гадюка плакала, а жаба квакала 🐸
+9
-1
+8
А в чём, извините, "позор" - в извинениях? А может, всё-таки в допинге?
+11
-6
+5
Это уже перебор. Ему что - всё позволено.
Вяльбе тогда просто спасла ситуацию. Скоро Губерниев скажет, что и Родченков всё выдумал. Позор.
+12
-7
+5
Пусть они ругаются сколько влезет. А олимпиаду хотелось бы посмотреть
+7
-3
+4
Может Сергей Устюгов или Саша Большунов уже вломят этому губастому неадеквату?))
+4
-2
+2
Гы ))) Губер поливает Вяльбе за то, что она сделала тогда то, чего ждут от наших сейчас - извинилась за допинг. Или это другое )?
+1
0
+1
податное население, как детишки несмышленые. Для воспитания детей самое главное это последовательность поощрений и наказаний. Чемпионат Европы, Россия не допущена - конечно показываем! Олимпийские игры, Россия не допущена - конечно не показываем! Действительно логично.
+1
0
+1
этго долбаного губернатора надо изгнать из тв и потом выслать в Сибирь яму себе копать
+9
-8
+1
Жили у бабуси,два весёлых подлых гуся,один белый,другой серый.
0
0
0
Бессмертный (с)
0
0
0
Хорошо он её умыл, Вяльбе всегда была хамелеоном и флюгером, лишь бы своя .опа в тепле!))
+2
-2
0
если накануне отрабатываешь тему - что допинг у российских спортсменов "это все вранье и не было такого", то с остальным будет получаться ровно так, как в этом сообщении. Отсюда и бесконечная цепь противоречий и когнитивок у чиновников всех мастей
0
0
0
Да мерзости нет придела. Откуда он взял эту инфу. Ни кто этого уже не помнит а он откуда то выкопал.
0
0
0
Мр..зь конченая, этот ут... рок!
0
0
0
Ответ Evincive
Это уже перебор. Ему что - всё позволено. Вяльбе тогда просто спасла ситуацию. Скоро Губерниев скажет, что и Родченков всё выдумал. Позор.
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий