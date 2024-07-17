Губерниев о словах Вяльбе про «убожество» Олимпиады: «Убогое зрелище – это когда на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде»
Губерниев ответил Елене Вяльбе на слова об «убожестве» Олимпиады-2024.
«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», – сказала ранее глава Федерации лыжных гонок России.
«Олимпиада в Париже – это Олимпиада! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-1997 на чемпионате мира одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде...
Героя России, между прочим... Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнерами», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
На чемпионате мира 1997 года Вяльбе приносила зрителям и королю Норвегии извинения за ситуацию с Любовью Егоровой, в допинг-пробе которой был найден запрещенный бромантан.
Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии
Вяльбе тогда просто спасла ситуацию. Скоро Губерниев скажет, что и Родченков всё выдумал. Позор.