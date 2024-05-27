Йохауг о материнстве: «Я чертовски устаю и очень мало сплю. Раньше у меня было по 25-30 часов тренировок в неделю, сейчас надо укладываться в 20»

Тереза Йохауг рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии. В мае 2023-го она родила дочь, а позже сообщила о возможном возобновлении карьеры.

«Я уже поняла, насколько важно учитывать, что я теперь мама. Я чертовски устаю и очень мало сплю. Но если у вас расписан график, с которым можно справляться, то мотивация возрастает. Это помогает расставить приоритеты.

Когда Марит (Бьорген) после родов говорила, что все время устает, я отвечала: «Да-да, понимаю тебя». Но тогда ни черта не понимала.

Сейчас я это ощутила. Приходится откладывать тренировки, когда у тебя маленький ребенок, это плохо сказывается на силах и сне. Совсем другой образ жизни, но материнство заряжает особой энергией.

Раньше у меня было по 25-30 часов (тренировочного времени в неделю – Sports). Но сейчас надо укладываться в 20 – это в среднем 3 часа в день.

Если смогу делать это качественно, то быстро привыкну к такой длительности тренировки», – рассказала Йохауг.