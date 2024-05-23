Лахти может отказаться от заявки на ЧМ-2029 по лыжным видам спорта из-за финансовых проблем

Теги чемпионат мира FIS Лыжи

Лахти может отказаться от заявки на чемпионат мира-2029 по лыжным видам спорта из-за финансовых проблем.

Планировалось, что место проведения турнира утвердят 4 июня на конгрессе Международной федерация лыжного спорта (FIS) в Рейкьявике. Но Федерация лыжного спорта Финляндии запросила дополнительное время для рассмотрения вопроса. 

«Хочу подчеркнуть, что мы смотрим на ситуацию в долгосрочной перспективе и нам тоже надо принимать очень непростые решения. Но я рада, что сейчас у нас есть возможность и воля для решений, необходимых для будущего.

Мы не продвинемся в процессе подачи заявки, пока не убедимся, что у нас будет стабильная финансовая ситуация как до, так и после соревнований. У нас есть твердое желание организовать их, но не любой ценой», – заявила председатель финской федерации Сирпа Коркатти.

В прошлом году FIS сообщала, что Лахти – единственный город, заинтересованный в проведении ЧМ-2029.

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6 комментариев
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Как неожиданно :)
Заметили, что всё больше стран Европы отказываются от всяких чемпионатов Европы или мира ?
К чему бы это ?
+2
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Дожили, Финляндия не может провести спортивное мероприятие 🤦‍♂️
Зато помогают оружием и деньгами
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