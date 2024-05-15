Обладатели Кубка России по лыжероллерам сезона-2024 получат 60 тысяч рублей
Стали известны призовые на Кубке России по лыжероллерам сезона-2024.
Спортсмены, занявшие места с первого по шестое в общем зачете, будут награждаться денежными призами:
- 1-е место – 60 000 р.
- 2-е место – 50 000 р.
- 3-е место – 40 000 р.
- 4-е место – 30 000 р.
- 5-е место – 20 000 р.
- 6-е место – 10 000 р.
Также лыжники получат призовые за места с первого по шестое в каждой спортивной дисциплине:
- 1-е место – 40 000 р.
- 2-е место – 30 000 р.
- 3-е место – 20 000 р.
- 4-е место – 10 000 р.
- 5-е место – 5 000 р.
- 6-е место – 2 500 р.