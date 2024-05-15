Обладатели Кубка России по лыжероллерам сезона-2024 получат 60 тысяч рублей

Теги лыжероллеры Кубок России деньги Лыжи

Стали известны призовые на Кубке России по лыжероллерам сезона-2024.

Спортсмены, занявшие места с первого по шестое в общем зачете, будут награждаться денежными призами:

  • 1-е место – 60 000 р.
  • 2-е место – 50 000 р.
  • 3-е место – 40 000 р.
  • 4-е место – 30 000 р.
  • 5-е место – 20 000 р.
  • 6-е место – 10 000 р.

Также лыжники получат призовые за места с первого по шестое в каждой спортивной дисциплине:

  • 1-е место – 40 000 р.
  • 2-е место – 30 000 р.
  • 3-е место – 20 000 р.
  • 4-е место – 10 000 р.
  • 5-е место – 5 000 р.
  • 6-е место – 2 500 р.
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